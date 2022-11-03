Решетников предложил усилить роль государства как «инвестора последней инстанции»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Государство должно взять на себя роль «инвестора последней инстанции» в условиях действия масштабных международных санкций против российской экономики. В настоящее время росту инвестиций в стране мешает падение прибыли компаний и снижение интереса экспортеров к капитальным вложениям, приводит слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова РБК.

По его словам, российская экономика в настоящее время сталкивается с несколькими ключевыми проблемами. Среди них — снижение спроса на инвестиции в отраслях, ориентированных на экспорт, сокращение собственных средств предприятий и общий рост неопределенности.

«Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как «инвестора последней инстанции», — заявил Решетников.

При этом речь идет не только о прямых государственных вложениях, но и об обеспечении ключевых инвестпроектов необходимой инфраструктурой, пояснил он.

«Задача государства в том, чтобы гарантированно обеспечить инвестиционные проекты необходимой им инфраструктурой, а также снизить неопределенность и риски для частных инвесторов. Это особенно актуально и предстоит сделать с учетом достаточно напряженного бюджета», — заключил Решетников.

3 ноября президент России Владимир Путин счел «особенно актуальным» поддержание инвестиций в экономику России на фоне действия международных санкций против Москвы со стороны западных стран. Инвесторы должны продолжать вкладывать денежные средства для развития производственных и финансовых мощностей страны — для этого необходимо создать соответствующие условия.

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