Коммунальщики Германии предупредили Шольца о возможном коллапсе своих предприятий

Работа немецких коммунальных предприятий может оказаться под угрозой, если правительство Германии в скором времени не окажет им поддержку. Соответствующее письмо представители ассоциации среднего предпринимательства «Der Mittelstand» (BVMW) и коммунальных служб ФРГ «Verband kommunaler Unternehmen» направили на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В документе указано, что из-за резкого подорожания энергоносителей средние предприятия могут лишиться энергии.

«Страдают компании среднего предпринимательства, которые получают все меньше и меньше предложений о новых контрактах на поставку энергии от своих поставщиков», — говорится в письме.

Обе ассоциации просят предоставить пакет помощи для коммунальных служб. Они считают, что эта мера поможет обеспечить безопасность энергетических поставок, что в свою очередь положительно скажется на экономике в целом. Так, речь идет о предоставлении достаточного количества госкредитов, поручительств или гарантий для обеспечения ликвидности.

Кроме того, в объединениях считают, что необходимо ввести мораторий на банкротство промышленных, коммерческих предприятий и энергокомпаний.

29 октября агентство DPA, ссылаясь на опубликованный опрос компании McKinsey сообщало, что 57% жителей Германии на первое место среди угроз поставили темпы инфляции в стране. По данным агентства, конфликт на Украине назвали главной угрозой 18% респондентов, изменения климата — 6% опрошенных, пандемию COVID-19 — 3% немцев, принявших участие в опросе.