Минэкономики ОАЭ: Абу-Даби вложится в российские высокотехнологичные компании

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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют вложиться в российские высокотехнологичные компании. Об этом заявил замминистра экономики этого ближневосточного государства Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех, написало агентство «Прайм».

По его словам, Абу-Даби намерен открывать в стране представительства разработчиков этих российских компаний. Кроме того, государство хотело бы развивать партнерство и в области космоса.

«Мы хотим развивать отношения в сфере космических технологий. Как известно, Россия обладает и технологиями, и навыками в этой сфере», — сказал он.

Также замминистра экономики ОАЭ отметил, что страна развивает сферу возобновляемых источников энергии, телемедицины и стартапов. Москва и Абу-Даби будут развивать сотрудничество по этим направлениям.

Ранее 21 октября агентство Bloomberg написало, что бизнесмены из России на фоне санкций все чаще регистрируют бизнес в ОАЭ — из-за этого некоторые банки в этой стране стали с большей осторожностью относиться к новым российским клиентам.

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