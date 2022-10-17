Решетников заявил о сохранении объемов экспорта нефти и газа даже при вводе новых санкций

Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и сохранит роль ключевого поставщика даже при вводе новых санкций. Об этом на заседании бюджетного комитета Госдумы заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика Россия сможет даже при введении новых санкций. На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта», — отметил Решетников.

По его словам, при необходимости поставки могут быть перенаправлены на Восток. При этом без участия России сбалансировать энергетические рыки невозможно.

Он добавил, что в прогнозах по социально-экономическому развитию страны на ближайшие три года уже заложено снижение цен на энергоресурсы из России. Однако они будут на должном уровне, о чем свидетельствует недавнее решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти ради поддержания ее стоимости.

12 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны.

До этого генеральный директор ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что благополучие Евросоюза, в том числе Германии, держалось на дешевых энергоресурсах из России. Как отметил Миллер, экономический рост идет параллельно вместе с ростом энергопотребления.