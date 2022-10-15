Глава ОПЕК счел правильным и своевременным решение снизить добычу нефти

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Dado Ruvic/Reuters

Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейс заявил, что решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи было правильным и своевременным. Об этом сообщает Al Arabia.

Ранее Международное энергетическое агентство пришло к выводу, что решение альянса ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября существенно повышает риски для мировой энергетической безопасности.

4 октября телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена пыталась отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти. В Белом доме, по информации журналистов, назвали сокращение нефтедобычи «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

Однако на следующий день ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

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