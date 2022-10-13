Сбербанк готов поддержать новые инвестиционные решения для развития электроэнергетики

Сбербанк активно поддерживает реализацию проектов в электроэнергетике, в частности через механизм ДПМ (договоры о предоставлении мощности), и готов участвовать в создании новых инвестиционных механизмов, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках сессии банка «Российская электроэнергетика: поиск возможностей» на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что традиционно участие банка в финансировании инвестиционных программ отрасли в основном ограничивалось договором о предоставлении мощности, поскольку это понятный, комфортный и стабильный инструмент инвестирования. При этом Сбербанк готов прорабатывать и предлагать и другие механизмы при условии, что они защищают интересы всех сторон, включая инвесторов.

«Энергетика интересна банкам как надежная и стабильная отрасль с привлекательным соотношением риск/доходность. Это достигается за счет прозрачных и долгосрочных инструментов инвестирования и стратегических документов, определяющих будущее отрасли на десятилетия вперед. Сбербанк готов рассматривать любые инвестиционные механизмы для финансирования проектов в энергетике при условии прозрачного и гарантированного денежного потока, который те генерируют», — сказал Ведяхин.

Также он поддержал идею по финансированию технического присоединения к сетям. Банк готов предложить соответствующие продукты потребителям — как физическим, так и юридическим лицам, сообщил Ведяхин. Кроме того, Сбербанк намерен кредитовать весь технологический цикл производства электроэнергии и предоставлять энергетикам комплексные решения.

При этом ESG-повестка не теряет своей актуальности. По его словам, внутри страны растет запрос на благоприятную окружающую среду, а восточные партнеры России ужесточают требования в отношении углеродного следа импортируемой продукции. Поэтому Сбербанк выступает драйвером ESG-

трансформации электроэнергетики, в том числе помогает своим корпоративным клиентам методологически. Эта работа также ведется через Национальный ESG-Альянс, в котором принимает активное участие и Сбербанк.