В Кремле заявили, что у России фактически нет контактов с европейскими партнерами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях саммита в Астане заявил, что Россия фактически не имеет контактов со странами Европы, так как они сами не хотят вести переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«А фактически их сейчас нет — никаких контактов», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, добавив, что страны ЕС для России являются не «партнерами», а «оппонентами».

Кроме того, Песков рассказал, что российская сторона не обсуждала с европейскими государствами вопрос создания газового хаба с Турцией.

Ранее Песков отметил, что турецкая сторона с заинтересованностью восприняла предложение России создать новый газовый хаб.

По словам представителя Кремля, турецкая сторона предварительно поддержала это предложение.

12 октября Путин предложил, чтобы Россия переместила транзит природного газа с «Северных потоков» в Турцию и регион Черного моря.