В Германии предупредили о возможной волне банкротств немецких пивоварен из-за энергокризиса

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Пивоваренные компании ФРГ столкнутся с волной банкротств на фоне кризиса и стремительного роста цен на энергоносители без помощи государства. Слова главы Германского союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгера Айхеле приводит ТАСС.

По данным DBB, за последние два года количество пивоварен в Германии впервые за долгое время сократилось. В конце 2021 года в стране насчитывалось 1512 предприятий. Этот показатель на 40 производственных точек меньше, чем двумя годами ранее.

«Если правительству ФРГ и властям федеральных земель не удастся быстро и эффективно ограничить цены на газ и электроэнергию, многие компании в производственном секторе не увидят конца года», — заявил Айхеле.

Он пояснил, что в последнее время ситуация в отрасли резко ухудшилась. После снижения продаж во время пандемии коронавируса предприятия столкнулись с удорожанием энергоносителей. В итоге большие затраты предприятий бьют по их финансовой стабильности.

«2022 год станет одним из самых мрачных лет в нашей истории, и, к сожалению, перспективы на 2023 год неутешительны», — заключил Айхеле.

17 сентября издание Financial Times предупредило, что немецким пивоварням может грозить разорение в связи с нехваткой диоксида углерода (CO2) из-за стремительного роста цен на газ. Уже сейчас многие предприятия отрасли вынуждены значительно сокращать или полностью останавливать производство.

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