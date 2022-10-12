Bloomberg: США рассматривают полный запрет алюминия из России

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на закупки алюминия из России в рамках усиления санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, в Белом доме рассматривают различные варианты действий, в том числе, полный запрет на импорт алюминия из России, повышение тарифов до нерентабельного для импорта уровня или наложение санкций на компанию «Русал».

Ранее сообщалось, что ряд членов конгресса США выразили обеспокоенность зависимостью страны от закупок алюминия из России и других стран, обращаясь к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм с вопросом о внутреннем производстве алюминия высокой чистоты.

В своем обращении конгрессмены выражают обеспокоенность насчет возможностей США по производству алюминия высокой чистоты и обращают внимание «на последние события, которые могут еще больше усилить зависимость США в плане его поставок от иностранных источников, включая Россию».