Еврокоммисар: ЕК представит новые меры по борьбе с энергокризисом 18 октября

Еврокомиссия должна представить новые меры по борьбе с энергетическим кризисом в Европе 18 октября. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает ТАСС.

«Мы представим наши новые предложения 18 октября», — сказала Симсон.

Кроме того, по ее словам, в начале следующего года ЕК предложит реформу рынка электроэнергии в Евросоюзе.

Аналитик Energy Aspects Амриту Сен в недавнем интервью агентству Bloomberg спрогнозировала, что энергетический кризис в Европе может не закончиться до конца 2023 года, несмотря на выделение властями Евросоюза экстренной экономической помощи на смягчение роста цен на сырье. По ее словам, конфликт на Украине привел к неконтролируемому росту цен на основные виды энергоносителей. В краткосрочной перспективе нефть, скорее всего, будет торговаться на уровне $90, а к концу 2022 года вырастет примерно до $120 за баррель.

Колумнист агентства Андреас Клут, в свою очередь, считает, что введение потолка цен на российский газ станет неверным ответом на энергетический кризис в Европе и только усугубит ее проблемы.