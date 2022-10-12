Еврокоммисар: ЕК представит новые меры по борьбе с энергокризисом 18 октября

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия должна представить новые меры по борьбе с энергетическим кризисом в Европе 18 октября. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает ТАСС.

«Мы представим наши новые предложения 18 октября», — сказала Симсон.

Кроме того, по ее словам, в начале следующего года ЕК предложит реформу рынка электроэнергии в Евросоюзе.

Аналитик Energy Aspects Амриту Сен в недавнем интервью агентству Bloomberg спрогнозировала, что энергетический кризис в Европе может не закончиться до конца 2023 года, несмотря на выделение властями Евросоюза экстренной экономической помощи на смягчение роста цен на сырье. По ее словам, конфликт на Украине привел к неконтролируемому росту цен на основные виды энергоносителей. В краткосрочной перспективе нефть, скорее всего, будет торговаться на уровне $90, а к концу 2022 года вырастет примерно до $120 за баррель.

Колумнист агентства Андреас Клут, в свою очередь, считает, что введение потолка цен на российский газ станет неверным ответом на энергетический кризис в Европе и только усугубит ее проблемы.

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