Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация в российской энергетике сейчас является стабильной. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что мировая экономика и энергетика сейчас переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка. По его словам, прямое и открытое общение необходимо сейчас, когда в мировой экономике и ТЭК наблюдается острый кризис. Как подчеркнул российский лидер, он связан «с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения», а также с подрывными действиями некоторых участников рынка, руководствующихся собственными геополитическими амбициями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявил, что Вашингтон «греет руки» на энергетическом кризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене. Он считает, что в перспективе 10-20 лет Европу ждет плачевная ситуация с энергоресурсами. Представитель Кремля указал, что в данный момент американцы зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, а европейцы платят им, лишая свою экономику конкурентоспособности.

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