Страны ЕС запланировали новые меры санкционного давления на РФ

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Sergei Chuzavkov/AP

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что страны Евросоюза рассматривают следующие шаги для санкционного давления на Россию из-за ситуации на Украине, передает ТАСС.

Он напомнил, что ЕС принял уже восемь пакетов санкций.

«Страны-члены в настоящее время продолжают обсуждать, что еще можно сделать», — заявил он.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Под новые ограничения попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Также был расширен список лиц, в отношении которых введены ограничения, а гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах государственных предприятий РФ.

В новом пакете Евросоюз впервые ввел экстерриториальный элемент, фактически введя под ограничения и тех, кто поставляет России оборудование, запрещенное Европой к поставке в страну, или участвует в переводе активов, которые должны быть заморожены в Евросоюзе, в неевропейскую структуру.

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Санкции против России
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