Focus: большинство предприятий Германии останутся без света через полгода

Большинство предприятий в Германии через полгода окажутся без света из-за выросших цен на электроэнергию на фоне энергокризиса. Об этом сообщает Focus Online

«Германию в ближайшие месяцы накроет волна банкротств. Самое позднее через полгода в тысячах местных предприятий отключится свет», — отметил глава немецкой торгово-промышленной палаты Петер Адриан.

В публикации указали, что в некоторых отраслях экономики Германии начинается паника из-за цен на энергию. При этом процесс производства практически на глазах становится невыгодным.

Например, по информации немецкого химического гиганта BASF, его расходы на энергию во втором квартале 2022 года оказались выше затрат аналогичного периода прошлого года на 800 млн.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия собирается обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на поставки голубого топлива в Европу.

До этого представители Федерального статистического бюро страны (Destatis) опубликовали данные, согласно которым инфляция в Германии вплотную приблизилась к отметке в 11% впервые за последние 70 лет. Столь заметный рост цен в стране произошел на фоне усиления энергетического кризиса и завершения мер поддержки со стороны немецкого правительства.