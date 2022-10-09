Спикер нацсобрания Зимбабве заявил, что страна заинтересована в инвестициях РФ в разведку ископаемых

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Газета.Ru

Зимбабве интересуют российские инвестиции, как в горнодобычу, так и в разведку ископаемых, рассказал спикер национального собрания парламента республики Джейкоб Муденда. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, РФ представлена в Зимбабве организациями по добыче алмазов, золота и платины.

«У нас есть около 40 видов полезных ископаемых, но мы хотели бы знать точные запасы. На данный момент точной оценки того, сколько у нас, например, золота, алмазов, нет», — пояснил Муденда.

Также спикер нацсобрания обратил внимание, что российские фирмы смогут продуктивно работать с правительством Зимбабве.

«Чтобы мы знали в деталях, что у нас есть, тогда мы можем уже предметно общаться с инвесторами, представлять наши запасы и договариваться о планах по добыче», — обратил внимание он.

Ранее в Зимбабве заявили, что стоят на стороне России после референдумов. Муденда добавил, что пока официального признания результатов референдумов и присоединения новых регионов к России нет.

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