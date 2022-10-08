Il Messaggero: Италия подготовилась к зиме и может спокойно ее пережить

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Global Look Press

Италия смогла заполнить свои газовые хранилища и подготовилась к зиме полностью. Об этом заявил глава итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци во время вебинара, который организовала газета Il Messaggero.

«Российский газ в значительной степени замещен, наши хранилища полны», — отметил Дескалци.

По его словам, оставшиеся поставки газа из России идут стабильно и составляют 10-15 млн кубометров в сутки. Однако для стабильности энергосистемы необходимо больше топлива.

Он добавил, что могут произойти технические проблемы с поставщиками, если зима будет холоднее прогнозов. Однако эффективность за последнее время выросла, и потребление газа сократилось на 10-15%.

5 октября итальянская Eni подтвердила возобновление поставок газа от «Газпрома» через Австрию. Поставки газа из России возобновились благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, появившихся из-за решения австрийских органов.

До этого во многих крупных городах Италии начались демонстрации против повышения стоимости электричества и газа в государстве. Протесты запустил профсоюз Usb, призвав итальянцев «противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября.

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