Макрон: страны Евросоюза снизили энергозависимость от России до 7,5%

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Global Look Press

Доля поставок российского природного газа на европейских рынках снизилась с начала года с 30-35% до 7,5%. Слова президента Франции Эммануэля Макрона приводит ТАСС.

«Доля российского газа в ЕС представляла от 30 до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%», — заявил Макрон в ходе выступления по итогам саммита Евросоюза (ЕС), прошедшего в Праге.

По словам главы Франции, страны ЕС договорились продолжать разрабатывать меры, направленные на смягчение роста цен в Европе из-за усиления энергетического кризиса.

6 октября агентство Reuters сообщило о начале разработки властями Евросоюза нового предложения по ограничению цен на газ, ввозимого в Европу. Мера подразумевает создание в ЕС «динамического ценового коридора» для всех оптовых сделок с газом.

Предполагается, что странам Евросоюза могут запретить покупать топливо по ценам выше предельной. Однако в некоторых случаях возможны исключения, если потенциальная сделка необходима для привлечения поставок топлива в регион. Соответствующее предложение поддержали Польша, Греция и Италия.

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