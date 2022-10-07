«Ъ»: преградой для продуктивного импортозамещения является недостаток научной базы

close
100%
Источник Пресс-служба ТД «Рукава высокого давления»

Преградами для успешного импортозамещения среди отраслей с самым высоким инновационным потенциалом и с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров, электроники и оптических изделий, а также машин и оборудования — являются недостаток компетенций и научно-технической базы, пишет «Коммерсантъ».

В материале говорится, чти эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ указывают на то, что бизнесу не хватает коопераций с НИИ, вузами и другими организациями в сфере научных исследований и разработок.

Из опроса РССП следует, что в сфере импортозамещения наибольшую потребность бизнес испытывает в комплектующих и оборудовании. Около 31,7% компаний критически необходимо замещение комплектующих и узлов, а 29,3% — оборудования в целом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал на парламентских слушаниях решить вопрос с импортозамещением при производстве электрического транспорта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть