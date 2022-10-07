«Ъ»: преградой для продуктивного импортозамещения является недостаток научной базы

Преградами для успешного импортозамещения среди отраслей с самым высоким инновационным потенциалом и с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров, электроники и оптических изделий, а также машин и оборудования — являются недостаток компетенций и научно-технической базы, пишет «Коммерсантъ».

В материале говорится, чти эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ указывают на то, что бизнесу не хватает коопераций с НИИ, вузами и другими организациями в сфере научных исследований и разработок.

Из опроса РССП следует, что в сфере импортозамещения наибольшую потребность бизнес испытывает в комплектующих и оборудовании. Около 31,7% компаний критически необходимо замещение комплектующих и узлов, а 29,3% — оборудования в целом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал на парламентских слушаниях решить вопрос с импортозамещением при производстве электрического транспорта.