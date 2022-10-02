В Италии закрыли сеть Caroli Hotels после получения счета за электроэнергию на €500 тысяч

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Tony Gentile/Reuters

Руководство сети Caroli Hotels на юге Италии объявило о прекращении деятельности после получения счета за электроэнергию за август на €500 тыс. Об этом написала газета Corriere della Sera со ссылкой на сообщение генерального директора гостиничной сети Аттилио Капуто.

По его словам, из-за высоких счетов компания лишилась возможности получать даже минимальные доходы, а ситуацию не спасают даже банковские кредиты. Капуто также пожаловался, что власти задерживают разрешение на установку солнечных панелей, которые позволили бы создать хотя бы частичное автономное энергоснабжение.

Как отметили в издании, речь о четырех фешенебельных отелях, расположеных в Саленто на побережье Ионического моря в южной области Апулия, которые открыли в 1966 году.

В сентябре газета Der Spiegel написала, что итальянцы все чаще выражают недовольство ростом цен на электроэнергию, которые повысились в три раза. Некоторые заведения общественного питания, например, вывешивают на своих окнах счета за электроэнергию и пытаются экономить на электричестве, работая при свечах.

В первой половине сентября агентство Bloomberg сообщило, что в период с мая по август Евросоюз (ЕС) произвел свыше 99 терраватт-часа электроэнергии при помощи солнечных панелей, что на 28% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

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