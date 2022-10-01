Британия готова помочь Дании в расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Великобритания предложила оказать Дании помощь в расследовании диверсии, совершенной на газопроводах Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Лиз Трасс.

У британского политика прошла встреча с главой датского правительства Метте Фредериксен в Лондоне.

«[Лидеры] сходятся во мнении о том, что инциденты явно представляют собой диверсию. Премьер-министр предложила [коллеге] помощь...» — подчеркнули в документе.

Другие подробности, связанные с предполагаемым взаимодействием Лондона и Копенгагена по ситуации на «СП», сейчас не приводятся.

Утечки газа на «Северных потоках» произошли на прошлой неделе. Причины этого инцидента неизвестны. Диверсия – одна из версий, которую в настоящее время обсуждают в России и в западных государствах. Расследование все еще ведется.

Помимо того, дипломат КНР Цао И намекнул на причастность США к взрывам на «Северных потоках».

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