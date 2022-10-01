Итальянский министр Чинголани допустил отказ ЕС от введения предельных цен на газ из РФ

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Global Look Press

Вопросы по введению предельных цен на российский газ постепенно перестают быть основными в повестке Евросоюза (ЕС) по противодействию энергокризису. Об этом заявил министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани, передает ANSA.

«Думаю, этот пункт сошел со сцены. Россия на данный момент поставляет достаточно низкую долю газа от общего европейского объема», — отметил Чинголани.

По его словам, на фоне роста цен эффект влияния от введения предельных цен на газ из России на общее ценообразование был бы минимальный.

Он добавил, что работа по борьбе с энергокризисом идет по установлению предельных цен с разбросом. Однако необходимо найти оптимальные параметры минимумов и максимумов с возможностью вариации.

27 сентября La Repubblica, ссылаясь на оценки ассоциации мелких и средних предпринимателей Италии «Конфартиджанато» писала, что цены на электроэнергию в Италии в августе выросли на 76,4% по сравнению со средним показателем в 51,9% по еврозоне. По словам главы «Конфартиджанато» Бруно Паньери, сейчас Италия может сконцентрироваться на производстве энергии из возобновляемых источников.

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