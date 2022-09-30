Посол КНР заявил, что Китай продолжит развивать торговое сотрудничество с Россией

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Petar Kujundzic/Reuters

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай будет продолжать развивать торговое сотрудничество и в этом году торгово-экономическое взаимодействие между странами поставит новый рекорд, сообщает РИА «Новости».

«В этом году перед лицом сложной международной обстановки, пандемии коронавируса и других тяжелых испытаний, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост», — заявил Чжан.

Он напомнил, что за период с января по август 2022 года объем двусторонней торговли превысил $117,2 млрд — этот показатель превысил данные прошлого года за тот же период на 31,4%.

«Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд. Китай будет и впредь вместе с Россией активно принимать действенные меры для обеспечения нормального торгово-экономического взаимодействия между нашими странами, обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок», — резюмировал Чжан.

Ранее в Китае выдвинули версию произошедшего на «Северных потоках».

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