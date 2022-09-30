Доцент ВШЭ Дзгоева сообщила о праве некоторых россиян на выплаты за заслуги перед страной

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что некоторые категории россиян имеют право на ежемесячные выплаты за заслуги перед страной. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, Герои России, Герои Советского Союза, Герои Труда России, Герои Социалистического Труда и люди, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени получают надбавку в размере 28 738 рублей.

Обладателям ордена Ленина, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР) положено дополнительное материальное обеспечение в размере 22 853 рубля, рассказала Дзгоева.

Ранее правительство РФ постановило ввести с 1 октября ежемесячную надбавку в размере 5% к зарплате сотрудников полиции, Росгвардии, пожарных, таможенников и работников других органов исполнительной власти, а с 1 октября следующего года — 10%.