Оверчук: Армения находится в шаге от снятия транспортной блокады

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что Армения стоит в шаге от снятия транспортной блокады, которая сдерживает экономический рост. Об этом сообщается на сайте «Российской газеты».

«В Армении хорошо понимают, что дальнейший экономический рост сдерживается транспортной блокадой. Сегодня мы стоим в шаге от ее снятия», — отметил Оверчук.

По его мнению, в условиях многолетней транспортной блокады между РФ и Арменией начал происходить рост торговли, экономики Армении и общие интеграционные достижения. Оверчук считает, что перспективы преодоления транспортной изолированности, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе дадут сильный толчок как развитию самой Армении, так и всего региона Южного Кавказа и прилегающих стран, включая Россию.

Ранее стало известно, что новая морская доктрина, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным, включает в себя обеспечение транспортной доступности Калининграда.

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