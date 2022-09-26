Президент ЮАР Рамапоса заявил о продолжении веерных отключений электричества в стране

Энергетический кризис в Южно-Африканской Республике (ЮАР) не может решиться в ближайшее время, а веерные отключения электричества будут продолжаться. Об этом заявил президент страны Сирил Рамапоса.

«Мы не можем отказаться от веерных отключений в краткосрочной перспективе из-за состояния работающих на угле ТЭС», — отметил Рамапоса.

По его словам, сложившаяся ситуация является печальной действительностью, которая продлится длительное время. Однако основной целью станет сокращение в ближайшие дни числа веерных отключений за счет ремонта на электростанциях.

Он добавил, что страна находится в тяжелом положении из-за электроснабжения, так как в течение длительного времени не было должного техобслуживания и ремонта электростанций. Поэтому населению сейчас необходимо экономить.

17 сентября длительность веерных отключений электричества в ЮАР увеличили с пяти до девяти часов в сутки.

В начале сентября глава министерства энергетики ЮАР Гведе Монташе заявил, что энергетический кризис в Европе, вызванный удорожанием поставок природных ресурсов, продемонстрировал ценность угля в качестве альтернативного источника энергии.