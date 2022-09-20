Forbes: дефицит удобрений приведет Европу к очередному кризису

Дефицит российского газа привел к сокращению производства удобрений в Европе, что может спровоцировать очередной кризис, помимо энергетического. Об этом пишет Forbes.

«Вот последнее в ряду «достижений» ЕС по самострелу в ноги», – иронично отметили в издании.

По данным Forbes, европейским компаниям необходим газ для производства азотных удобрений. Однако высокие цены на энергоносители привели к тому, что в Европе объемы выпуска данной продукции резко сократились.

Там также добавили, что антироссийские санкции лишь только усугубили положение Европы в плане дефицита удобрений.

19 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью РИА «Новости» призвал обеспечить свободный доступ российских удобрений через Европу.

До этого президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По его словам, на сегодняшний день покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза, а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию, невозможна.