Вице-президент ЕК Тиммерманс: следующие зимы будут сложными для Евросоюза

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил на пресс-конференции, что следующие зимы в странах Евросоюза будут сложными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следующие зимы, не только эта, будут сложными», — сказал он.

По словам вице-президента, цены на электроэнергию остаются высокими и быстрого решения этой проблемы нет.

Ранее Еврокомиссия внесла официальное предложение снизить электропотребление на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления.

7 сентября президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к тому, что предстоящая зима будет холодной, а следующая станет полярной, если они считают, что могут одержать победу над Россией военным путем.

Сербский лидер выразил опасение тем, что каждая из сторон конфликта ожидает поражения другой, вместо того, чтобы идти на компромисс.