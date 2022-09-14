Еврокомиссия предложила снизить энергопотребление ЕС на 10% до 31 марта 2023 года

Еврокомиссия внесла официальное предложение снизить электропотребление на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления. Об этом говорится в тексте инициативы по борьбе с острым энергетическим кризисом в Евросоюзе органа исполнительной власти ЕС.

«Еврокомиссия предлагает обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что сокращение потребления энергии будут рассчитывать исходя из средних показателей этого периода за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении мер по борьбе с энергокризисом за счет ограничения доходов энергопроизводителей, которые дадут собрать €140 млрд.

Она добавила, что сейчас миллионы жителей Европы нуждаются в поддержке для оплаты счетов. При этом некоторые организации производят электроэнергию по невысокой цене, получая при этом большую прибыль.