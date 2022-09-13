RT: в США обеспокоены зависимостью от закупок алюминия из России

Ряд членов конгресса США выразили обеспокоенность зависимостью страны от закупок алюминия из России и других стран, обращаясь к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм с вопросом о внутреннем производстве алюминия высокой чистоты. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий материал.

В своем обращении конгрессмены выражают обеспокоенность насчет возможностей США по производству алюминия высокой чистоты и обращают внимание «на последние события, которые могут еще больше усилить зависимость США в плане его поставок от иностранных источников, включая Россию».

Политики отмечают, что данный материал используется при производстве истребителей F-35, а также необходим для других оборонных и космических платформ.

По словам конгрессменов, недостаточный уровень внутреннего производства вынуждает производителей закупать алюминий за границей по повышенным ценам. Они утверждают, что увеличение зависимости от России в этом вопросе «недопустимо».

При этом члены конгресса потребовали от Розенблюм проинформировать его насчет действий Пентагона по обеспечению внутренних и союзных источников алюминия.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз и Соединенные Штаты нарастили поставки российского никеля и алюминия с марта по июнь почти в два раза.