В Швеции не исключают отключения электричества зимой

Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе в интервью газете Dagens Nyheter предупредила о высоких ценах и риске отключения электричества этой зимой.

«Мы не можем исключить, что можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества)», — сказала Меделиус-Бредхе, уточняя, что электричество будет отключено «в течение часа или двух».

Она пояснила, что страна импортирует электроэнергию, потребность Швеции в импорте в обычную зиму составляет примерно 1400 МВт. По ее прогнозам, в зимний период цены на электричество будут «очень высокими», что приведет к тому, что покупатели приспособятся и сократят собственное потребление.

Газета The Financial Times ранее писала, что страны Европы начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса. Швеции и Финляндии пришлось обеспечить своих производителей электроэнергии экстренной экономической помощью, поскольку они столкнулись с увеличившимся спросом на залог для своих операций хеджирования.