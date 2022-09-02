Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Петербурге за день до концерта отменили выступление пианистки Осетинской 16:07
В Приморье открылся фестиваль якутского кино 16:06
В Молдавии призвали «срочно» начать переговоры... 16:05
Американская Novelis отказалась от российского алюминия на своих заводах... 16:05
Минэнерго РФ: министры энергетики G20 не приняли общий документ из-за позиции Запада 16:03
Американец выиграл в лотерею 20 млн рублей, использовав номер случайного дома 16:00
Sky News: главы Минфинов стран G7 согласились установить потолок цены на нефть... 15:59
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда 15:57
Еврокомиссия может призвать страны ЕС к снижению использования электричества 15:57
Детский омбудсмен прокомментировал выходку гимназиста, пришедшего в платье... 15:51

Экономист Кондратьев оценил потери «Газпрома» в $500 млн в неделю при вводе потолка цен на газ в ЕС

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Газпром» не сможет перенаправить высвободившиеся объемы газа в случае ввода Еврокомиссией предельных цен на российский газ. При таком раскладе монополист будет терять в неделю не менее $500 млн выручки, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Газпром» продает газ в Европе за $700-900 за тысячу кубов. За две недели «Газпром» может потерять $1-1,5 млрд: то есть не менее полумиллиарда долларов в неделю. Но важно понимать, что это потеря выручки, а не потеря доходов. Прибыль монополиста сократится в гораздо меньшей степени, потому что 30% от экспортной цены — транспортная пошлина плюс НДПИ», — объяснил Кондратьев.

Если ЕС пойдет на столь радикальное решение, то «Газпром» сможет перенаправить излишки топлива в европейских маршрутах только на внутренний рынок, добавил он.

«Если перенаправить все европейские потоки «Газпрома» в российские ПХГ, те заполнятся на 100% за полторы-две недели максимум. Через Украину сейчас перекачивается в день порядка 45 млн кубов. С учетом потери «Турецкого потока» и «Северного потока — 1» суточные излишки прокачки могут составить около 100 млн кубометров, а ежемесячные потери — примерно 3 млрд кубов», — отметил Кондратьев.

Однако, по его мнению, согласовать ввод потока цен на российское топливо будет крайне сложно из-за высокой зависимости в поставках со стороны ряда европейских стран.

«Потолок цен — это всерьез и надолго, это не вопрос пары недель простоя, это история на всю зиму и даже 2023 год. Пострадать могут в первую очередь Венгрия, Словакия, Австрия и Германия. Берлину попросту нечем компенсировать потерю 33 млн кубов в день», — заключил Кондратьев.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. На этот шаг, по ее словам, позволяет пойти высокий уровень заполненности подземных газовых хранилищ в Европе — порядка 80%. После этого зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае ограничения рыночных цен на топливо «будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть