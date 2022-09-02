Экономист Кондратьев оценил потери «Газпрома» в $500 млн в неделю при вводе потолка цен на газ в ЕС

«Газпром» не сможет перенаправить высвободившиеся объемы газа в случае ввода Еврокомиссией предельных цен на российский газ. При таком раскладе монополист будет терять в неделю не менее $500 млн выручки, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Газпром» продает газ в Европе за $700-900 за тысячу кубов. За две недели «Газпром» может потерять $1-1,5 млрд: то есть не менее полумиллиарда долларов в неделю. Но важно понимать, что это потеря выручки, а не потеря доходов. Прибыль монополиста сократится в гораздо меньшей степени, потому что 30% от экспортной цены — транспортная пошлина плюс НДПИ», — объяснил Кондратьев.

Если ЕС пойдет на столь радикальное решение, то «Газпром» сможет перенаправить излишки топлива в европейских маршрутах только на внутренний рынок, добавил он.

«Если перенаправить все европейские потоки «Газпрома» в российские ПХГ, те заполнятся на 100% за полторы-две недели максимум. Через Украину сейчас перекачивается в день порядка 45 млн кубов. С учетом потери «Турецкого потока» и «Северного потока — 1» суточные излишки прокачки могут составить около 100 млн кубометров, а ежемесячные потери — примерно 3 млрд кубов», — отметил Кондратьев.

Однако, по его мнению, согласовать ввод потока цен на российское топливо будет крайне сложно из-за высокой зависимости в поставках со стороны ряда европейских стран.

«Потолок цен — это всерьез и надолго, это не вопрос пары недель простоя, это история на всю зиму и даже 2023 год. Пострадать могут в первую очередь Венгрия, Словакия, Австрия и Германия. Берлину попросту нечем компенсировать потерю 33 млн кубов в день», — заключил Кондратьев.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. На этот шаг, по ее словам, позволяет пойти высокий уровень заполненности подземных газовых хранилищ в Европе — порядка 80%. После этого зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае ограничения рыночных цен на топливо «будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет».