Объем майнинга на нефтяных месторождениях в России достиг 85 МВт

Объем потребления электроэнергии фермами по добыче криптовалюты на российских нефтяных месторождениях достиг 85 МВт. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование Vygon Consulting.

Энергомощность ферм по добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях РФ достигла 85 МВт, что составляет 23% от общей мощности майнинг-центров в стране. При этом фермы являются центрами обработки данных (ЦОД), которые потребляют энергию, произведенную с использованием попутного нефтяного гага (ПНГ). Сама же нефтяная компания не участвует в майнинге, а занимается продажей энергии стороннему ЦОДу, отметили в исследовании.

По данным Vygon Consulting, ПНГ является побочным продуктом, который необходимо утилизировать. Одним из способов утилизации является использование ПНГ для генерации энергии. При этом из 17 млрд кубометров ПНГ, на майнинг криптовалюты приходится 279 млн кубометров.

Аналитики посчитали, российский рынок майнинга может вырасти в несколько раз. Если на него пойдет 1,6% от сжигаемого ПНГ, то ежегодный доход таких проектов будет на уровне 2,5 млрд рублей. В лучшем же случае на майнинг могут отправить до трети ПНГ, тогда доходность вырастет в 30 раз, до 30 млрд рублей в год. Однако развитие российского майнинга может осложниться из-за санкций в отношении операций с криптокошельками пользователей из РФ.

В начале июня в Минэнерго сообщили, что в России на майнинг криптовалюты приходится всего 0,64% электроэнергии. В ведомстве добавили, что российская энергосистема достаточно прочная. Энергетики обеспечивают бесперебойное электроснабжение потребителей. Также они могут предоставить электричество и майнерам при соответствующей легализации и регулировании такой деятельности.