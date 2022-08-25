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Росстат зафиксировал ускорение дефляции до 0,15% с 16 по 22 августа

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Global Look Press

С 16 по 22 августа дефляция ускорилась с 0,13 до 0,15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, подешевели пшено (на 1%), шоколадные конфеты и гречневая крупа (на 0,9%), подсолнечное масло (на 0,3%). Стоимость сухих молочных смесей, свинины, вермишели и творога сократилась на 0,2%. На 0,1% упали цены на сливочное масло, стерилизованное молоко, сметану и поваренную соль.

В июле дефляция ускорилась до 0,39% по сравнению с 0,35% в июне, сообщал ранее Росстат. При этом в годовом выражении рост цен в июле замедлился с 15,9% до 15,1%.

Как правило, снижение цен происходит в августе и сентябре, когда аграрии собирают урожай и растет предложение на продовольственном рынке. Тем не менее в 2022 году дефляция продолжается с начала лета.

До этого такая дефляция наблюдалась в 2017 году — в августе и сентябре, а также в 2019 году — в тот же период. В 2011 году снижение цен фиксировалось в июле, августе и сентябре.

Согласно Росстату, снижение цен в июле связано с удешевлением плодоовощной продукции. Отмечается, что продовольственные товары в целом подешевели на 1,5%, а непродовольственные — на 0,4%.

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