Менее трети россиян готовы покупать криптовалюту в ближайшие полгода

Только 31% россиян готовы купить криптовалюту в ближайшие полгода. Треть граждан не готова этого делать вообще. Оставшиеся не определились с выбором. Это следует из опроса компании криптовалютной площадки Tangem, пишет «Коммерсантъ». Положительно относится к биткоинам менее половина опрошенных – 45%. Опрос проводился среди 2,1 тыс. активных интернет-пользователей из городов с населением от 100 тыс.

По данным Tangem, никогда не покупали криптовалюту 72% респондентов, 15% совершили первую покупку на сумму до $100, 9% — от $100 до $1 тыс., 4% — более $1 тыс.

Как уточняет издание, «инвесторы сейчас в основном покупают криптовалюту, чтобы понять, что это за инструмент (68%) и с целью сохранить средства (22%)».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в феврале 35% россиян посчитали криптовалюту рискованным вложением. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ. Больше всего респонденты опасаются, что при вложении в криптовалюту могут возникнуть неожиданные риски, поэтому предпочитают более привычные инструменты инвестирования. Например, 36% россиян считают, что вложение в рынок ценных бумаг будет более выгодно, чем в криптовалюту. 28% отдают предпочтение крипте.