Глава форума БРИКС Ананд сообщила о возможности России преодолеть последствия санкций

Президент международного форума БРИКС, глава делегации Индии на российском форуме «Технопром» Пурнима Ананд заявила, что страны БРИКС открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, взаиморасчеты все чаще происходят в национальных валютах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на сегодняшний момент реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для РФ и Индии использовать доллар при взаиморасчетах.

«И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — подчеркнула Ананд.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что объединение БРИКС проделало большой путь в области глобального управления.

Чжан напомнил, что на страны БРИКС приходится 26% общей площади Земли, 42% мирового населения и 25% общего объема глобальной экономики. По его мнению, именно Китай и Россия выступают в качестве «мощных двигателей» развития БРИКС.