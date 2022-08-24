Аналитик Сафонова связала рост цен на нефть с данными по запасам нефтепродуктов в США

Опубликованная информация по запасам нефти и нефтепродуктов в США спровоцировала рост цен на это топливо. Об этом RT заявила генеральный директор ООО «Наанс-медиа», доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова.

«С наступлением осеннего сезона на европейском рынке значительно возрастают риски энергетического кризиса на фоне дефицита газа, что может вынудить потребителей искать альтернативные источники энергии, в число которых входят нефть и нефтепродукты», — отметила Сафонова.

По ее словам, основной причиной роста цен на нефть становится постепенное формирование ее дефицита в области запасов.

Она добавила, ссылаясь на слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, что резервные мощности сейчас ограничены, а риск перебоев в поставках продолжает держаться на высоком уровне.

17 августа генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что страны ОПЕК не могут быть причастны к росту цен на нефть и газ.