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Bloomberg: «Сахалин Энерджи» отказался поставлять газ в Азию из-за проблем с оплатой

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалин Энерджи» — отказалась от поставки сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

19 августа имущество прежнего оператора проекта — Sakhalin Energy Investment Company Ltd — было передано государству. После этого клиентам предложили заключать новые сделки на поставки СПГ, совершая оплату через «Газпромбанк». Однако, по словам трейдеров, далеко не все контрагенты согласились на новые условия, отказавшись от подписания пересмотренных договоров. В их число попал и один из азиатских получателей российского газа.

В настоящее время покупатели обсуждают документы с юристами и тщательно изучают детали соглашений. После анализа они примут окончательное решение — совершать ли сделки с новой организацией, взаимодействуя с российским банком, или нет, пишет Bloomberg.

Возможные перебои с поставками ударят по потребителям в Японии вплоть до отключения электричества в предстоящий зимний отопительный сезон. За счет поставок российского газа страна покрывает порядка 9% своих энергопотребностей, являясь крупнейшим покупателем сахалинского топлива.

24 августа Nikkei сообщил о намерении премьер-министра Японии Фумио Кисиды поручить подготовку проекта по строительству атомных станций нового поколения. Строительство новых АЭС запланировано на 2030 год. В станциях следующего поколения будут установлены более безопасные легководные реакторы. Эта мера поможет избежать риска дефицита электроэнергии и увеличит ее выработку.

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