Открытие крупнейшего СПГ-завода в США после аварии сдвинули на ноябрь

Возвращение крупного американского СПГ-завода Freeport LNG в Техасе сдвинули на ноябрь. Об этом сообщается на сайте компании.

При этом 30 июня предполагалось, что частично операции будут восстановлены в начале октября. Однако теперь работа предприятия может начаться лишь к ноябрю. К концу месяца предприятие должно выйти на устойчивый уровень работы.

В публикации добавили, что компания рассчитывает задействовать все 10% мощностей предприятия к марту 2023 года. Кроме того, отсрочка была вызвана детальной оценкой возможных альтернатив для начала работы на предприятии.

Freeport LNG перерабатывал пятую (20%) часть от всего СПГ в Штатах. При этом большая часть топлива с этого завода шла в другие страны.

В начале июня цены на природный газ в США обвалились на 6% после того, как произошел взрыв на терминале СПГ на юге Техаса.

Позже один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ), Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии. Тогда аналитики сошлись во мнении, что происшествие потрясло рынок природного газа в США. При этом последствия взрыва могут распространиться на рынки Азии и Европы. Кроме того, такая длительная остановка предприятия уберет с рынка минимум миллион тонн СПГ.