Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МИД РФ сообщили, что США еще не представили доказательства ликвидации главы... 12:43
Прилепин предложил запретить критикующим армию РФ актерам играть военных 12:42
Астрофизики опубликовали изображение взрыва сверхновой звезды 12:41
Глава Минобороны Великобритании Уоллес заявил о дополнительных поставках РСЗО Украине 12:41
Сын Бекхэма и звезда сериала «Эйфория» появились на обложках Variety 12:39
Мировая добыча нефти может достигнуть 100 млн баррелей в сутки в 2022 году 12:39
Психиатры выяснили, какому количеству людей не нравится внешний вид их гениталий 12:38
Российский генерал объяснил роль высокоточного авиационного оружия 12:34
Блогер-сексопатолог предложила запретить термин «педофил», так как он... 12:33
В Крыму снесли нелегальный автосервис, в котором отказались обслужить военный... 12:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

WP: Украина может потерять доступ к большей части месторождений полезных ископаемых

close
100%
РИА «Новости»

Украина может потерять две трети своих месторождений, если они перейдут под контроль России. Об этом пишет The Washington Post.

Украина может потерять доступ к двум третям своих месторождений, если те будут подконтрольны России. При этом на территории страны находятся 117 металлов и минералов, которые необходимы для производства самолетов, смартфонов и многого другого, отметили в публикации.

В газете указали, что стоимость всех полезных ископаемых, которые находятся в недрах Украины, оценивается минимум в $12,4 трлн.

Эксперты сошлись во мнении, что в случае перехода большинства месторождений под контроль российской стороны, Украина не сможет создать сильную сырьевую и индустриальную экономику. Речь идет о том, что страна попросту обнищает и не будет никому интересна.

5 августа официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что эмбарго Евросоюза (ЕС) на закупки угля из России вступит в силу 10 августа и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть