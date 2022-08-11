WP: Украина может потерять доступ к большей части месторождений полезных ископаемых

Украина может потерять две трети своих месторождений, если они перейдут под контроль России. Об этом пишет The Washington Post.

Украина может потерять доступ к двум третям своих месторождений, если те будут подконтрольны России. При этом на территории страны находятся 117 металлов и минералов, которые необходимы для производства самолетов, смартфонов и многого другого, отметили в публикации.

В газете указали, что стоимость всех полезных ископаемых, которые находятся в недрах Украины, оценивается минимум в $12,4 трлн.

Эксперты сошлись во мнении, что в случае перехода большинства месторождений под контроль российской стороны, Украина не сможет создать сильную сырьевую и индустриальную экономику. Речь идет о том, что страна попросту обнищает и не будет никому интересна.

5 августа официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что эмбарго Евросоюза (ЕС) на закупки угля из России вступит в силу 10 августа и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис.