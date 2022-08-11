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Администрация Запорожской области: аграрии региона собрали 90% урожая зерна

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Егор Еремов/РИА «Новости»

В администрации Запорожской области сообщили, что аграрии собрали 90% урожая зерна. Собранный урожай превышает 1 млн тонн, а урожайность составляет 29 центнеров с гектара, сообщает ТАСС.

«Животноводческие хозяйства приступили к заготовке сочных кормов на зимне-стойловый период 2022–2023 годов. От общей численности сельскохозяйственных предприятий животноводством занимаются 10% аграриев», — рассказали в администрации.

Сообщается, что запас зерна с прошлого года составил 1,5 млн тонн. Часть его будет переработана, а часть войдет в зерновой резерв.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в регионе. По его словам, под обстрел попал Васильевский район, а на складах находилось зерно уже нового урожая, при этом основной целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, которые являются важным гуманитарным объектом.

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