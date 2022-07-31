The Sun: из-за подорожавшего бензина в Британии стали отказываться от планов на отпуск

Не менее 10% жителей Великобритании отказались от своих планов на отпуск на фоне подорожавшего бензина. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Издание провело опрос среди жителей Британии, и была обнаружена соответствующая тенденция.

Оказалось, что 7% британцев отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен.

При этом опрос свидетельствует, что свыше 12% британских автомобилистов перестали ездить на работу на машинах.

Также опрос показал, что количество жителей страны, решивших пересесть на общественный транспорт, в возрасте от 18 до 24 лет достигло 20%.

10% респондентов в возрасте до 34 лет обратили внимание, что захотели продать личный транспорт.

Ранее в США заявили, что не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва.

Также утверждалось, что из-за роста цен британцы начали экономить на похоронах.