Газпромбанк установил комиссию за SWIFT-переводы и хранение на счетах валюты

Газпромбанк в Telegram-канале объявил, что с 20 июля финансовая организация вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Подчеркивается, что комиссия составит не менее 12 000 рублей.

Также банк установил комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч у. е. в размере 0,017% в день от общей суммы и за денежные зачисления на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления.

Газпромбанк обратился к своим клиентам и попросил их учесть постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендовал хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран.

Также организация предупредила, что из-за введения западными странами финансовых ограничений в отношении России платежи в валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, будут проходить с задержкой или не проходить вовсе.

«Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержаться от операций в указанных выше валютах», — объявили в банке.

Ранее корпоративные клиенты Сбера, работающие с юанями в рамках международных торговых отношений, получили возможность совершать сделки конверсии в привязке к официальному курсу Центробанка.