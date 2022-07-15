Европа обогнала Азию по объемам потребления американской нефти впервые за шесть лет

Страны Европы впервые за шесть лет обогнали Азию по уровню потребления американской нефти. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные пресс-службы Бюро переписи населения США.

По информации американского статистического ведомства, за первые пять месяцев 2022 года (январь — май) Европа получила около 213,1 млн баррелей нефти, тогда как Азия — 191,1 млн баррелей. Последний раз азиатская сторона обгоняла Европу по объему потребления американского сырья в 2016 году. Тогда США отменили запрет на экспорт нефти.

Как пишет Bloomberg, на ситуацию с потреблением сырья повлиял конфликт на Украине. Поскольку США и их союзники ввели ограничительные меры в отношении импорта российской нефти, Европа стала активнее ввозить ее из Америки.

Как отметил аналитик по вопросам нефти компании Energy Aspects Кристофер Хейнс, так нефтяные потоки будут распределяться и в будущем. Но объема добычи сырья в США не хватит, чтобы сразу удовлетворить потребности в поставках и азиатских стран, и европейских. Хотя американская сторона и нарастила добычу нефти.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о рекордном увеличении уровня добычи нефти в США в 2023 году.