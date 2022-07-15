Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Дании девочка-подросток погибла из-за схода американских горок с рельсов 11:53
Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти с российского рынка 11:53
СМИ: Пугачева вернулась в Россию 11:52
Aviasales: за год средний чек на полеты по России упал на 19% 11:52
МК: глава «Роскосмоса» Рогозина может объявить об отставке в ближайшие... 11:52
В соцсетях призвали отменить Ирину Шейк из-за салата «Оливье» 11:51
Персонал резиденции на Даунинг-стрит обвинил команду Бориса Джонсона... 11:50
Кабмин отменил ковидные ограничения на въезд в Россию для иностранцев 11:50
Актера омского ТЮЗа уволили из-за бороды 11:48
Алла Довлатова рассказала о преимуществе российских курортов перед европейскими 11:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Европа обогнала Азию по объемам потребления американской нефти впервые за шесть лет

close
100%
Gregory Bull/AP

Страны Европы впервые за шесть лет обогнали Азию по уровню потребления американской нефти. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные пресс-службы Бюро переписи населения США.

По информации американского статистического ведомства, за первые пять месяцев 2022 года (январь — май) Европа получила около 213,1 млн баррелей нефти, тогда как Азия — 191,1 млн баррелей. Последний раз азиатская сторона обгоняла Европу по объему потребления американского сырья в 2016 году. Тогда США отменили запрет на экспорт нефти.

Как пишет Bloomberg, на ситуацию с потреблением сырья повлиял конфликт на Украине. Поскольку США и их союзники ввели ограничительные меры в отношении импорта российской нефти, Европа стала активнее ввозить ее из Америки.

Как отметил аналитик по вопросам нефти компании Energy Aspects Кристофер Хейнс, так нефтяные потоки будут распределяться и в будущем. Но объема добычи сырья в США не хватит, чтобы сразу удовлетворить потребности в поставках и азиатских стран, и европейских. Хотя американская сторона и нарастила добычу нефти.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о рекордном увеличении уровня добычи нефти в США в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть