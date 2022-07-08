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hh.ru: с февраля число IT-вакансий в России упало на 33%

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Pexels

В конце июня 2022 года количество вакансий для IT-специалистов в России снизилось на 33% по сравнению с серединой февраля. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

«В конце июня вакансий для IT-специалистов стало на треть меньше, чем в середине февраля. Однако сегодня наблюдается рост спроса на молодых IT-специалистов со знанием Data Science, Data Аnalyst, Machine Learning, Big Data. Рост таких вакансий с апреля по июнь 2022 составил 51%, а общее количество восстановилось до почти 1 тыс. штук после небольшой просадки в марте-апреле», — отметила Святицкая.

Она добавила, что средняя предлагаемая зарплата IT-специалисту в России на конец июня оказалась чуть выше по сравнению с февральскими показателями.

«Медиана предлагаемой зарплаты IT-специалисту по России в целом в конце июня составила 76 тыс. рублей. Это на 3 тыс. выше, чем в феврале», — сообщила Святицкая.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что многие IT-специалисты, уехавшие из России после ввода западных санкций, уже вернулись обратно. Он подчеркнул, что власти никак не препятствовали их отъезду.

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