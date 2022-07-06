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Премьер-министр Франции заявила, что остановка поставок газа из России затронет страну

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Depositphotos

Если Россия решит остановить экспорт газа в Европу, то это будет иметь последствия для Франции. Об этом заявила премьер-министр Элизабет Борн, пишет РИА Новости.

«Даже если Франция в меньшей степени зависит от российского газа. Если Россия решит прекратить поставки газа, нас это также затронет», — сказала Борн.

По ее словам, власти республики должны рассмотреть все возможные сценарии и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о существовании вероятности дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе.

В начале июля сообщалось, что «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Временно остановят работу обе нитки газопровода.

До этого Россия существенно снизила объем поставок газа через газопровод «Северный поток» из-за застрявшей в Канаде турбины Siemens. Она находится на техническом обслуживании. Ее не могут доставить в Германию.

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