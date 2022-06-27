Правительство Канады объявило о новых санкциях

Правительство Канады сообщило о новых санкциях, направленных на российский оборонительный сектор, а также экспорт и импорт из страны, сообщает ТАСС.

В частности, под санкции попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Также санкционный список пополнили 13 белорусов и 15 украинцев за связи с Россией.

Кроме этого, по согласованию с Соединенными Штатами, Британией и Японией, Канада вводит запрет на импорт российских товаров из золота. Еще ряд санкций коснулись экспорта в Россию передовых технологий, а именно квантовых компьютеров и современного промышленного оборудования, сопутствующих компонентов, материалов, программного обеспечения и технологий. Запрет ни экспорт технологий затронул и Белоруссию. Соседнее государство также ограничили в импорте и экспорте предметов роскоши.

Ранее сообщалось, что Москва ввела ответные санкции против Оттавы, которые запрещают въезд в Россию 43 канадским гражданам.