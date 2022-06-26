Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Журналист Андронов: хуже быть Кокориным в «Фиорентине», чем Чаловым в «Базеле» 08:06
Названы продукты, которые нельзя есть во время стресса 08:03
В Кирове прохожие нашли на улице пьяного подростка без сознания 07:59
Москва и Казань стали наиболее бюджетными туристическими направлениями в России 07:58
Полузащитник «Динамо» Захарян считает, что Овечкину не хватает футбольной... 07:54
Эксперт ответил на вопрос о распространении чумы в России 07:53
Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак 07:38
Стала известно, сколько будет получать новичок «Сочи» Сарвели в клубе 07:36
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 07:25
Шунин рассказал, кто принимал решение о назначении Овечкина капитаном на матч... 07:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ростовский губернатор заявил, что урожай озимых в этом году будет достойным

close
100%
pexels.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что состояние озимых культур в этом году дает надежду на то, что урожай будет хорошим, сообщает РИА «Новости».

«В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году», — пояснил Голубев.

По его словам, площадь посева в этом году составила 4,8 млн га, из которых 95% были подкормлены удобрениями.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мир столкнется с голодом к конце 2022 году.

По его словам, важно, чтобы Россия не пострадала от этого глобального голода. Он обвинил Соединенные Штаты в организации продовольственного кризиса на Украине через организацию вывоза зерна из страны в ущерб местному населению. Орешкин уточнил, что РФ начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть