Ростовский губернатор заявил, что урожай озимых в этом году будет достойным

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что состояние озимых культур в этом году дает надежду на то, что урожай будет хорошим, сообщает РИА «Новости».

«В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году», — пояснил Голубев.

По его словам, площадь посева в этом году составила 4,8 млн га, из которых 95% были подкормлены удобрениями.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мир столкнется с голодом к конце 2022 году.

По его словам, важно, чтобы Россия не пострадала от этого глобального голода. Он обвинил Соединенные Штаты в организации продовольственного кризиса на Украине через организацию вывоза зерна из страны в ущерб местному населению. Орешкин уточнил, что РФ начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года.