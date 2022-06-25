Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеницы и муки

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение отменить запрет на экспорт муки и пшеницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

С 24 февраля в Молдавии действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине. Для обеспечения продовольственной безопасности с 1 марта был введен запрет на экспорт пшеницы, а с 12 марта — на экспорт пшеничной муки.

Уточняется, что фермеры в разных районах Молдавии вышли на протесты, требуя отмены запрета на экспорт пшеницы, либо закупки для госрезерва минимум 100 тыс. тонн зерна у местных аграриев.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в десятках стран могут возникнуть протесты, беспорядки и голод, так как во всем мире растут цены на продукты питания. По его словам, мир столкнулся с «пугающим» дефицитом, который может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы с Украины и из России.