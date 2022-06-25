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Белый дом: Россия использует газ в качестве оружия

В США заявили, что Россия использует сокращение поставок газа в Европу в качестве оружия

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что сокращение поставок газа в Европу является очередной демонстрацией готовности президента России Владимира Путина использовать энергоноситель в качестве оружия, сообщает РИА «Новости».

Кирби добавил, что в Белом доме не верят сообщениям о сбоях поставок из-за технических проблем.

«Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит», — уточнил Кирби.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС никто не верит в версию «Газпрома» о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку — 1».

Также ранее в Еврокомиссии заявили, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок газа из РФ.

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