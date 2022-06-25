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Президент Швейцарии призвал граждан экономить на отоплении

Президент Швейцарии Кассис призвал граждан экономить на отоплении из-за роста цен и инфляции

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис призвал сограждан экономить на отоплении, продуктах и поездках из-за роста цен и инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Liberté.

«Мы сталкиваемся с несколькими кризисами в одно и то же время, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем много заниматься инфляцией... Мы должны, видимо, вести несколько более бережливый образ жизни, и у нас должно войти в привычку экономить на отоплении, поездках и продовольствии», — заявил Кассис.

По его словам, рост цен на горючее и энергию являются следствием конфликта на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о необходимости быть готовыми в росту стоимости цен на энергоносители на фоне событий на Украине. По его словам, возросшие цены заметны на заправках в стране. Более высокими стали счета за отопление. Топливо и топочный мазут стали продаваться за более высокую цену, нежели год назад.

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