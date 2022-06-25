Шольц заявил о необходимости быть готовыми к росту цен на энергоносители

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о необходимости быть готовыми в росту стоимости цен на энергоносители на фоне событий на Украине. Текст заявления распространила пресс-служба немецкого правительства, пишет ТАСС.

«Многие вещи, которые мы покупаем, стали дороже. Продукты питания, но особенно цены на энергию», — отметил Шольц.

По его словам, возросшие цены заметны на заправках в стране. Более высокими стали счета за отопление. Топливо и топочный мазут стали продаваться за более высокую цену, нежели год назад.

Вместе с тем канцлер подчеркнул, что власти стараются нивелировать ситуацию и, например, приняли закон, согласно которому гарантируется своевременное хранение большего количества газа в газохранилищах. Также руководство Германии работает над возможностью покупать энергоносители не только через Россию.

В первой половине июня Шольц заявил, что страна должна быстро и безопасно обрести независимость от российской стороны в области энергоснабжения, а также выразил поддержку Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций.